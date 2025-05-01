Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що підписана з Україною угода про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови стане кроком до припинення війни, яку розв’язала РФ.

Про це Рубіо написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Держсекретар зазначив, що угода була підписана завдяки "лідерству президента США Дональда Трампа".

"(Ця угода) – важлива віха в нашому спільному процвітанні і важливий крок на шляху до припинення цієї війни", – підкреслив Рубіо.

Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, підписаної 30 квітня у Вашингтоні. Зокрема, у ній йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Параметри підписаної угоди відповідають більшості ключових тез, які напередодні оприлюднив прем’єр Денис Шмигаль.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.