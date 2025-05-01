На одному з КПП на кордоні з Польщею розпочинають ремонт: можливі затримки

Українські прикордонники попередили про початок з 8 травня ремонту на території пункту пропуску "Корчова – Краківець", який триватиме до середини червня.

Про це йдеться в заяві української Держприкордонслужби, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, про початок ремонту українських прикордонників попередила польська сторона.

"Заплановано заміну асфальтного покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі та на виїзному – для пасажирського з боку Польщі", – йдеться в заяві.

У зв’язку з частковим перекриттям ділянок, де проводитимуться роботи, можливе тимчасове зниження пропускної спроможності, попередили в ДПСУ.

Крім того, триває реконструкція й у пункті пропуску "Шегині" з українського боку.

Прикордонники рекомендують заздалегідь планувати маршрути та за можливості користуватися менш завантаженими пунктами пропуску, зокрема, "Смільниця", "Нижанковичі", "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів".

Раніше стало відомо, що з 30 квітня до, орієнтовно, 5 червня діятимуть обмеження на проїзд транспортних засобів на міжнародному автомобільному переході "Устилуг – Зосин" з української сторони.

Також повідомляли, що 8 квітня запрацював пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" на українсько-угорському кордоні.