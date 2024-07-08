Президентка Грузії відреагувала на ракетні атаки РФ на українські міста та "Охматдит"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила масовані ракетні удари Росії по Україні, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Зурабішвілі зауважила, що ракетні обстріли вкотре демонструють жорстокі методи і трагічні наслідки російської агресії в Україні.

"Рішуче засуджую сьогоднішні ракетні обстріли міст України, зокрема Києва, внаслідок яких постраждала дитяча лікарня. Це ще раз наочно ілюструє жорстокі методи і трагічні наслідки війни Росії проти України", – написала Зурабішвілі.

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Strongly condemn today’s missile attacks across 🇺🇦 cities, including in #Kyiv that hit a children’s hospital. This once again clearly illustrates the brutal methods and the tragic consequences of Russia’s war against #Ukraine – Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 8, 2024

Російську атаку вранці 8 липня, що забрала життя щонайменше 27 людей у Києві, Дніпрі та Кривому Розі, засудили і низка інших західних посадовців і послів.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на тлі російської атаки на "Охматдит" розкритикував "корисних ідіотів", які "марять" про мир з Росією.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс закликав зняти обмеження на удари по військових цілях у Росії після атаки на "Охматдит".





