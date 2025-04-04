Більшість німців підтримують повернення до ядерної енергетики
Новини — П'ятниця, 4 квітня 2025, 18:31 —
Трохи більш як половина громадян Німеччини підтримують зміну політики у сфері атомної енергії – питання, яке викликало суперечки в останньому коаліційному уряді.
Про це свідчить опитування маркетингової компанії Innofact, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Опитування показало, що 55% респондентів у Німеччині виступають за повернення до ядерної енергетики. 36% висловилися проти такого кроку, а 9% не визначилися з відповіддю.
Крім того, 22% опитаних німців сказали, що закриті атомні реактори повинні бути знову запущені, а 32% вважають, що потрібно будувати нові реактори.
57% респондентів також виступають за продовження інвестицій в інші форми відновлюваної енергетики, лише 17% висловилися проти, а решта не визначилися.
Ідея відновлення роботи АЕС у Німеччині виявилась більш популярною на півдні та сході Німеччини, ніж на півночі та заході.
Питання ядерної енергетики є каменем спотикання в нинішніх коаліційних переговорах між консервативним блоком ХДС/ХСС Фрідріха Мерца та соціал-демократами (СДПН).
Рішення про відмову від атомної енергії в Німеччині ухвалила ще коаліція СДПН і "Зелених" у 1998 році. Консервативний уряд Ангели Меркель спершу подовжив термін експлуатації АЕС, але після катастрофи на японському ядерному реакторі Фукусіма в 2011-му вирішив прискорити закриття станцій.
Останні атомні електростанції Німеччини були виведені з експлуатації на початку 2023 року.