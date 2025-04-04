Більшість німців підтримують повернення до ядерної енергетики

Трохи більш як половина громадян Німеччини підтримують зміну політики у сфері атомної енергії – питання, яке викликало суперечки в останньому коаліційному уряді.

Про це свідчить опитування маркетингової компанії Innofact, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Опитування показало, що 55% респондентів у Німеччині виступають за повернення до ядерної енергетики. 36% висловилися проти такого кроку, а 9% не визначилися з відповіддю.

Крім того, 22% опитаних німців сказали, що закриті атомні реактори повинні бути знову запущені, а 32% вважають, що потрібно будувати нові реактори.

57% респондентів також виступають за продовження інвестицій в інші форми відновлюваної енергетики, лише 17% висловилися проти, а решта не визначилися.

Ідея відновлення роботи АЕС у Німеччині виявилась більш популярною на півдні та сході Німеччини, ніж на півночі та заході.

Питання ядерної енергетики є каменем спотикання в нинішніх коаліційних переговорах між консервативним блоком ХДС/ХСС Фрідріха Мерца та соціал-демократами (СДПН).

Рішення про відмову від атомної енергії в Німеччині ухвалила ще коаліція СДПН і "Зелених" у 1998 році. Консервативний уряд Ангели Меркель спершу подовжив термін експлуатації АЕС, але після катастрофи на японському ядерному реакторі Фукусіма в 2011-му вирішив прискорити закриття станцій.

Останні атомні електростанції Німеччини були виведені з експлуатації на початку 2023 року.