Фінляндія: Важливо послати сигнал Кремлю, що шлях України в НАТО незворотній

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що дуже важливо, що цей саміт НАТО надішле Кремлю сигнал про незворотність шляху України в НАТО.

Про це він сказав перед засіданням Євроатлантичної ради у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами Стубба, увага саміту до війни РФ проти України вкрай важлива для Фінляндії, оскільки це найближчий до її кордонів конфлікт і Гельсінкі надає Україні широку підтримку.

"Гадаю, дуже важливо надіслати звідси меседж Кремлю, що шлях України і міст до членства в НАТО тепер незворотній", – заявив президент Фінляндії.

Реклама:

Він також додав, що чим більше НАТО буде підтримувати Україну зараз, тим швидше війна закінчиться.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сигнали, які Україна отримає на цьому саміті, є більш позитивними порівняно з торішнім самітом.

Як повідомлялося, останній проєкт підсумкової декларації саміту Північноатлантичного альянсу містить положення про "незворотний" шлях України до НАТО.