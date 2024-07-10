Фінляндія: Важливо послати сигнал Кремлю, що шлях України в НАТО незворотній
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що дуже важливо, що цей саміт НАТО надішле Кремлю сигнал про незворотність шляху України в НАТО.
Про це він сказав перед засіданням Євроатлантичної ради у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
За словами Стубба, увага саміту до війни РФ проти України вкрай важлива для Фінляндії, оскільки це найближчий до її кордонів конфлікт і Гельсінкі надає Україні широку підтримку.
"Гадаю, дуже важливо надіслати звідси меседж Кремлю, що шлях України і міст до членства в НАТО тепер незворотній", – заявив президент Фінляндії.
Він також додав, що чим більше НАТО буде підтримувати Україну зараз, тим швидше війна закінчиться.
Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сигнали, які Україна отримає на цьому саміті, є більш позитивними порівняно з торішнім самітом.
Як повідомлялося, останній проєкт підсумкової декларації саміту Північноатлантичного альянсу містить положення про "незворотний" шлях України до НАТО.