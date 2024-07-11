ЗМІ: Орбан зустрінеться з Трампом у США після саміту НАТО

Майбутній кандидат в президенти США Дональд Трамп зустрінеться з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Флориді в четвер менш ніж через тиждень після його зустрічі з лідером РФ Влідіміром Путіним у Москві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Після завершення 11 липня саміту НАТО у Вашингтоні очільник Угорщини відвідає маєток колишнього президента Мар-а-Лаго, зазначає агентство.

За словами джерела, Трамп не просив Орбана закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та РФ.

Реклама:

Співрозмовник Bloomberg описав візит угорського прем'єра у Флориду до майбутнього кандидата в президенти від республіканців як більш неформальну зустріч.

Як відомо, експрезидент США обіцяв у разі перемоги на виборах домогтись "припинення війни" в Україні ще до вступу на посаду в січні 2025 року, а ще раніше – говорив, що в нього на це підуть "24 години".

Раніше угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США "шанс на мир" в Україні може зрости.

За даними ЗМІ, для втілення цих ідей у команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант "угоди з Кремлем", яка означала б відмову від вступу України та Грузії до НАТО і територіальні поступки України.

Тим часом у ЄС заговорили про покарання Угорщини та уряду Віктора Орбана за його міжнародну активність, у тому числі – за фейкове "посередництво" щодо припинення війни в Україні.

Читайте також: Непокараний Орбан: як Угорщина "на чолі" ЄС ламає правила у переговорах про Україну