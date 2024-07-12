У Нідерландах заявили, що розглядали варіант військового втручання у зону збиття MH17

Після збиття малайзійського "Боїнга" рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році у Нідерландах розглядали реальну можливість військового втручання у зону катастрофи.

Про це йдеться у матеріалі програми Nieuwsuur для мовника NOS, випущеному до 10-річчя катастрофи, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, з журналістами програми поспілкувався напередодні свого призначення прем’єр міністром чинний глава уряду Дік Схооф. У 2014 році він очолював кризовий комітет щодо MH17 як національний координатор з питань боротьби з тероризмом і безпеки.

У розмові з Nieuwsuur Схооф зазначив, що "це можна було б зробити" – варіант військового втручання дійсно розробили та перевірили.

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Однак, за його словами, це був все ж таки крайній варіант: "Врешті-решт ви разом відновлюєте мир. Тому я не вірю, на емоціях було б прийняте таке рішення: ми збираємося розгорнути солдатів".

Том Міддендорп, колишній начальник штабу оборони збройних сил Нідерландів, теж підтвердив, що "це був цілком реальний варіант". Він розповів, що до Нідерландів прилетіли і тренувалися спільно з нідерландськими колегами австралійські спецпризначенці.

"Існувала готовність взяти на себе цю відповідальність, яка також була присутня в Раді міністрів", – зазначив Міддендорп.

Повна версія програми, де нідерландські посадовці діляться спогадами подій 10-річної давними, буде оприлюднена у п'ятницю та в суботу.

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.