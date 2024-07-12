В Нидерландах заявили, что рассматривали вариант военного вмешательства в зону сбития MH17

После сбития малайзийского "Боинга" рейса MH17 над Донбассом в 2014 году в Нидерландах рассматривали реальную возможность военного вмешательства в зону катастрофы.

Об этом говорится в материале программы Nieuwsuur для вещателя NOS, выпущенном к 10-летию катастрофы, сообщает "Европейская правда".

В частности, с журналистами программы пообщался накануне своего назначения премьер-министром действующий глава правительства Дик Схооф. В 2014 году он возглавлял кризисный комитет по MH17 как национальный координатор по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности.

В разговоре с Nieuwsuur Схооф отметил, что "это можно было бы сделать" – вариант военного вмешательства действительно разработали и проверили.

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Однако, по его словам, это был все же крайний вариант: "В конце концов вы вместе восстанавливаете мир. Поэтому я не верю, на эмоциях было бы принято такое решение: мы собираемся развернуть солдат".

Том Миддендорп, бывший начальник штаба обороны вооруженных сил Нидерландов, тоже подтвердил, что "это был вполне реальный вариант". Он рассказал, что в Нидерланды прилетели и тренировались совместно с нидерландскими коллегами австралийские спецназовцы.

"Существовала готовность взять на себя эту ответственность, которая также присутствовала в Совете министров", – отметил Миддендорп.

Полная версия программы, где нидерландские чиновники делятся воспоминаниями событий 10-летней давности, будет обнародована в пятницу и в субботу.

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заклю чению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.