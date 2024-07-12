Кулеба: Ми не можемо чекати ще 75 років для вступу в НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення саміту НАТО у Вашингтоні стосовно підтримки України, але наголосив, що вступ Києва має відбутись в осяжному майбутньому.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що на саміті Альянсу Україна почула обіцянки про додаткову військову допомогу, зокрема системи протиповітряної оборони, а також рішення про "незворотний шлях" Києва в НАТО.

"Ми будемо повністю раді, коли Україна стане членом НАТО. І обіцянка цього буде втілена. Ми побачили дуже обнадійливі сигнали на всіх рівнях протягом останніх двох днів про те, що шлях до членства незворотний, що Україна буде в НАТО", – зазначив голова МЗС.

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"Але ми не можемо чекати ще 75 років, аби відсвяткувати вступ України. Це має статись раніше, а не пізніше. Бо це єдиний шлях, аби гарантувати стратегічну безпеку та стабільність у Євроатлантичному регіоні", – підкреслив він.

За словами міністра, наразі для України важливо забезпечити військо достатньою кількістю зброї, аби вони могли утримувати позиції.

Комюніке вашингтонського саміту НАТО стверджує, що шлях України до Альянсу є незворотним. Однак саміт не зважився запросити Україну до членства в Альянсі, оскільки серед держав немає відповідного консенсусу.

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