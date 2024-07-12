Ексгенсек НАТО розчарований рішенням саміту Альянсу щодо членства України

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен заявив, що саміт Альянсу у Вашингтоні розчарував його у найбільшому стратегічному питанні – щодо членства України.

Про це ексгенсек зазначив у своїй заяві, опублікованій у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Фог Расмуссен привітав підписаний напередодні "Український компакт", який, за його словами, створює безпекові рамки для забезпечення того, щоб Україна мала все необхідне для захисту від російської агресії зараз і стримування її в майбутньому. Він зазначив, що цей компакт ґрунтується на Київському безпековому договорі, автором якого є він та глава ОПУ Андрій Єрмак.

Проте, за словами фог Расмуссена, вашингтонський саміт розчарував у більш важливому стратегічному питанні, яке стосується шляху України до членства.

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"Незважаючи на обіцянки, що євроатлантична інтеграція України є незворотною, Україна залишається в залі очікування НАТО. Єдиний спосіб показати Владіміру Путіну, що наші зобов'язання дійсно незворотні – це розпочати переговори з Україною про вступ до Альянсу.

Лідери мали б зробити цей сміливий крок у Вашингтоні, натомість вони залишають тінь сумніву, якою Путін продовжить користуватися", – зауважив фог Расмуссен.

Комюніке вашингтонського саміту НАТО стверджує, що шлях України до Альянсу є незворотним. Однак саміт не зважився запросити Україну до членства в Альянсі, оскільки серед держав немає відповідного консенсусу.

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