ЗМІ: ЄС може бойкотувати саміт глав МЗС в Угорщині через "мирні" вояжі Орбана

Міністри закордонних справ країн ЄС можуть проігнорувати саміт глав МЗС, який пройде в Угорщині, щоб продемонструвати невдоволення неузгодженою зовнішньополітичною діяльністю Віктора Орбана.

Про це стало відомо виданню Politico від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено у публікації, в ЄС можуть організувати власний саміт у ті ж дати, що запланувала Угорщина – 28-29 серпня.

Видання пише, що після "мирних" вояжів очільника уряду Угорщини до України, Росії та Китаю багато глав МЗС країн ЄС шукали спосіб "уникнути ролі реквізиту" на угорському саміті, який, на їхню думку, може стати черговим пропагандистським шоу Орбана.

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Три європейські дипломати розповіли виданню, що топдипломат ЄС Жозеп Боррель скличе "офіційну" раду міністрів закордонних справ одночасно з самітом Орбана.

"Якщо в той же день відбудеться офіційна рада міністрів закордонних справ, організована високим представником (Боррелем – Ред.), міністри не зможуть поїхати до Будапешта", – сказав один з дипломатів.

Інший додав, що бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хочуть "послати чіткий сигнал, що Угорщина не говорить від імені ЄС".

План бойкоту угорського саміту вже неофіційно обговорювався з кількома країнами ЄС, зокрема з Францією та Німеччиною. У середу команда Борреля представить план 27 постійним представникам ЄС.

Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з кремлівським правителем Владіміром Путіним суперечить договорам ЄС. За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до Росії.

Раніше стало відомо, що шість країн ЄС не будуть направляти міністрів на заходи в межах угорського головування, а обмежаться посадовцями нижчого рангу.

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