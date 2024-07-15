СМИ: ЕС может бойкотировать саммит глав МИД в Венгрии из-за "мирных" вояжей Орбана
Министры иностранных дел стран ЕС могут проигнорировать саммит глав МИД, который пройдет в Венгрии, чтобы продемонстрировать недовольство несогласованной внешнеполитической деятельностью Виктора Орбана.
Об этом стало известно изданию Politico от источников, сообщает "Европейская правда".
Как указано в публикации, в ЕС могут организовать собственный саммит в те же даты, что запланировала Венгрия – 28-29 августа.
Издание пишет, что после "мирных" вояжей главы правительства Венгрии в Украину, Россию и Китай многие главы МИД стран ЕС искали способ "избежать роли реквизита" на венгерском саммите, который, по их мнению, может стать очередным пропагандистским шоу Орбана.
Три европейских дипломата рассказали изданию, что топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель созовет "официальный" совет министров иностранных дел одновременно с саммитом Орбана.
"Если в тот же день состоится официальный совет министров иностранных дел, организованный высоким представителем (Боррелем – Ред.), министры не смогут поехать в Будапешт", – сказал один из дипломатов.
Другой добавил, что бойкотируя встречу в Будапеште, другие министры иностранных дел хотят "послать четкий сигнал, что Венгрия не говорит от имени ЕС".
План бойкота венгерского саммита уже неофициально обсуждался с несколькими странами ЕС, в частности с Францией и Германией. В среду команда Борреля представит план 27 постоянным представителям ЕС.
Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с кремлевским правителем Владимиром Путиным противоречит договорам ЕС. По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита в Россию.
Ранее стало известно, что шесть стран ЕС не будут направлять министров на мероприятия в рамках венгерского председательства, а ограничатся чиновниками низшего ранга.
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