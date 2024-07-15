СМИ: ЕС может бойкотировать саммит глав МИД в Венгрии из-за "мирных" вояжей Орбана

Министры иностранных дел стран ЕС могут проигнорировать саммит глав МИД, который пройдет в Венгрии, чтобы продемонстрировать недовольство несогласованной внешнеполитической деятельностью Виктора Орбана.

Об этом стало известно изданию Politico от источников, сообщает "Европейская правда".

Как указано в публикации, в ЕС могут организовать собственный саммит в те же даты, что запланировала Венгрия – 28-29 августа.

Издание пишет, что после "мирных" вояжей главы правительства Венгрии в Украину, Россию и Китай многие главы МИД стран ЕС искали способ "избежать роли реквизита" на венгерском саммите, который, по их мнению, может стать очередным пропагандистским шоу Орбана.

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Три европейских дипломата рассказали изданию, что топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель созовет "официальный" совет министров иностранных дел одновременно с саммитом Орбана.

"Если в тот же день состоится официальный совет министров иностранных дел, организованный высоким представителем (Боррелем – Ред.), министры не смогут поехать в Будапешт", – сказал один из дипломатов.

Другой добавил, что бойкотируя встречу в Будапеште, другие министры иностранных дел хотят "послать четкий сигнал, что Венгрия не говорит от имени ЕС".

План бойкота венгерского саммита уже неофициально обсуждался с несколькими странами ЕС, в частности с Францией и Германией. В среду команда Борреля представит план 27 постоянным представителям ЕС.

Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с кремлевским правителем Владимиром Путиным противоречит договорам ЕС. По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита в Россию.

Ранее стало известно, что шесть стран ЕС не будут направлять министров на мероприятия в рамках венгерского председательства, а ограничатся чиновниками низшего ранга.

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