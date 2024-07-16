Більшість німців відчувають погіршення умов життя після відходу Меркель

Більшість німців вважає, що умови життя в їхній країні погіршилися після того, як колишня канцлерка Ангела Меркель залишила свою посаду 2021 року після 16 років при владі.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування, проведене інститутом дослідження громадської думки YouGov, повідомляє DPA.

Згідно з опитуванням, 61% вважають, що умови життя в Німеччині погіршилися після відходу Меркель з політики в грудні 2021 року, водночас 25% вважають, що вони залишилися приблизно такими ж, як і раніше.

Респонденти, які бачать погіршення ситуації, здебільшого пов'язують це, принаймні частково, з роботою коаліційного уряду Німеччини на чолі з Олафом Шольцом.

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Зокрема, 28% опитанних вказують на "поганий уряд" Шольца, водночас 15% пояснюють погіршення ситуації зовнішніми факторами. Для більш ніж половини респондентів обидва фактори відіграють певну роль.

Як вказує YouGov, опитування тривало з 28 червня по 3 липня онлайн та охопило 2030 людей. Вибірка відображає такі параметри населення, як вік, стать, релігія, поведінка під час голосування, освіта та політичні інтереси.

Меркель, яка стала канцлером у 2005 році, святкує в середу свій 70-й день народження. Вона стала першою жінкою на посаді глави уряду Німеччини.

Нещодавно угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що якби вона все ще була канцлеркою, то Владімір Путін не розпочав би повномасштабну війну проти України.

Раніше стало відомо, що мемуари Меркель вийдуть у листопаді 2024 року.

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