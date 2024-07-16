Большинство немцев чувствуют ухудшение условий жизни после ухода Меркель

Большинство немцев считает, что условия жизни в их стране ухудшились после того, как бывший канцлер Ангела Меркель покинула свой пост в 2021 году после 16 лет у власти.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом исследования общественного мнения YouGov, сообщает DPA.

Согласно опросу, 61% считают, что условия жизни в Германии ухудшились после ухода Меркель из политики в декабре 2021 года, в то же время 25% считают, что они остались примерно такими же, как и раньше.

Респонденты, которые видят ухудшение ситуации, в основном связывают это, по крайней мере частично, с работой трехпартийного левоцентристского коалиционного правительства ФРГ во главе с Олафом Шольцем.

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В частности, 28% опрошенных указывают на "плохое правительство" Шольца, в то же время 15% объясняют ухудшение ситуации внешними факторами. Для более чем половины респондентов оба фактора играют определенную роль.

Как указывает YouGov, в период с 28 июня по 3 июля в онлайн-опросе приняли участие 2 030 человек.

Выборка была выбрана таким образом, чтобы отразить такие параметры населения, как возраст, пол, религия, поведение во время голосования, образование и политические интересы, и поэтому представляет электорат в возрасте от 18 лет и старше.

Меркель, которая стала канцлером в 2005 году, празднует в среду свой 70-й день рождения. Она стала первой женщиной на посту главы правительства ФРГ.

Недавно венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что если бы она все еще была канцлером, то Владимир Путин не начал бы полномасштабную войну против Украины.

Ранее стало известно, что мемуары Меркель выйдут в ноябре 2024 года.

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