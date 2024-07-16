В уряді Британії відмахнулись від заяв заступника Трампа про "ісламістську ядерну державу"

Заступниця британського прем’єр-міністра Анджела Рейнер закликала не ставитись серйозно до заяв обраного Дональдом Трампом кандидата у віцепрезиденти США Джей Ді Венса, який називав Британію "ісламістською ядерною країною".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Рейнер сказала в етері телеканалу ITV.

На початку липня Венс на конференції "Національний консерватизм" розповів, що обговорював з другом, яка країна стане першою "справді ісламістською країною, яка отримає ядерну зброю".

"І ми нарешті вирішили, що, можливо, це буде Велика Британія, оскільки лейбористи щойно прийшли до влади", – сказав він.

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Lammy reportedly has good relations with JD Vance, Trump’s VP pick.



But here is what Vance said about Labour 2 weeks ago:



“What is the 1st truly Islamist country that will get a nuclear weapon?



Maybe it's actually the UK, since Labour just took over” 👀pic.twitter.com/1nGATPnnxE – Antonello Guerrera (@antoguerrera) July 16, 2024

В ефірі ITV Рейнер, коментуючи слова Венса, заявила, що той "раніше говорив досить багато різких речей".

"Я не визнаю цю характеристику. Я вкрай пишаюся успіхом лейбористів на нещодавніх виборах. Ми отримали голоси в усіх різних громадах, по всій країні", – додала вона, запевнивши, що Британія працюватиме з будь-якою владою США.

Британський прем’єр Кейр Стармер і міністр закордонних справ його уряду Девід Леммі почали налагоджувати відносини з Трампом і його командою ще до свого приходу до влади, готуючись до переобрання експрезидента США в листопаді.

За останні місяці Леммі кілька разів зустрічався з Венсом і називав його "другом".

Напередодні Трамп обрав Джей Ді Венса, сенатора від штату Огайо, своїм кандидатом у віцепрезиденти. Венс є активним критиком допомоги Україні, пропонував, аби Київ проголосив нейтральний статус, пішов на переговори з Росією і був готовий іти на територіальні поступки.

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