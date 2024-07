В уряді Британії відмахнулись від заяв заступника Трампа про "ісламістську ядерну державу"

Заступниця британського прем’єр-міністра Анджела Рейнер закликала не ставитись серйозно до заяв обраного Дональдом Трампом кандидата у віцепрезиденти США Джей Ді Венса, який називав Британію "ісламістською ядерною країною".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Рейнер сказала в етері телеканалу ITV.

На початку липня Венс на конференції "Національний консерватизм" розповів, що обговорював з другом, яка країна стане першою "справді ісламістською країною, яка отримає ядерну зброю".

"І ми нарешті вирішили, що, можливо, це буде Велика Британія, оскільки лейбористи щойно прийшли до влади", – сказав він.

