В правительстве Британии отмахнулись от заявлений заместителя Трампа об "исламистской ядерной державе"

Заместитель британского премьер-министра Анджела Рейнер призвала не относиться серьезно к заявлениям избранного Дональдом Трампом кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса, который называл Британию "исламистской ядерной державой".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Рейнер сказала в эфире телеканала ITV.

В начале июля Вэнс на конференции "Национальный консерватизм" рассказал, что обсуждал с другом, какая страна станет первой "действительно исламистской страной, которая получит ядерное оружие".

"И мы наконец решили, что, возможно, это будет Великобритания, поскольку лейбористы только что пришли к власти", – сказал он.

Lammy reportedly has good relations with JD Vance, Trump’s VP pick.



But here is what Vance said about Labour 2 weeks ago:



"What is the 1st truly Islamist country that will get a nuclear weapon?



Maybe it's actually the UK, since Labour just took over" 👀pic.twitter.com/1nGATPnnxE