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В правительстве Британии отмахнулись от заявлений заместителя Трампа об "исламистской ядерной державе"

Новости — Вторник, 16 июля 2024, 15:55 — Олег Павлюк

Заместитель британского премьер-министра Анджела Рейнер призвала не относиться серьезно к заявлениям избранного Дональдом Трампом кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса, который называл Британию "исламистской ядерной державой".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Рейнер сказала в эфире телеканала ITV.

В начале июля Вэнс на конференции "Национальный консерватизм" рассказал, что обсуждал с другом, какая страна станет первой "действительно исламистской страной, которая получит ядерное оружие".

"И мы наконец решили, что, возможно, это будет Великобритания, поскольку лейбористы только что пришли к власти", – сказал он.

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В эфире ITV Рейнер, комментируя слова Вэнса, заявила, что тот "раньше говорил довольно много резких вещей".

"Я не признаю эту характеристику. Я крайне горжусь успехом лейбористов на недавних выборах. Мы получили голоса во всех различных общинах, по всей стране", – добавила она, заверив, что Британия будет работать с любой властью США.

Британский премьер Кир Стармер и министр иностранных дел его правительства Дэвид Лемми начали налаживать отношения с Трампом и его командой еще до своего прихода к власти, готовясь к переизбранию экс-президента США в ноябре.

За последние месяцы Лемми несколько раз встречался с Вэнсом и называл его "другом".

Накануне Трамп выбрал Джей Ди Вэнса, сенатора от штата Огайо, своим кандидатом в вице-президенты. Вэнс является активным критиком помощи Украине, предлагал, чтобы Киев провозгласил нейтральный статус, пошел на переговоры с Россией и был готов идти на территориальные уступки.

Читайте больше о Джей Ди Вэнсе или смотрите новое видео "ЕвроПравды" о нем.

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