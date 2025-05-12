"Просто хотів підзаробити": 76-річний німець зізнався в контрабанді наркотиків

Суд Ессена засудив 76-річного чоловіка до трьох років позбавлення волі за контрабанду кокаїну та марихуани.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як встановило слідство, між жовтнем 2022 року і травнем 2023 року 76-річний німець контрабандою перевозив кілограми кокаїну і марихуани, а також пачки готівки між Німеччиною і Нідерландами.

Кокаїн був захований у таємній схованці за радіоприймачем його автомобіля, який надали пенсіонеру замовники в Німеччині та Нідерландах.

На суді 76-річний чоловік зізнався у скоєному, пояснивши це бажанням "заробити трохи грошей". За контрабанду він отримував від 500 до 1000 євро за раз.

У результаті пенсіонера засудили за співучасть у торгівлі наркотиками та їхнє незаконне ввезення до трьох років увʼязнення. Вирок, однак, не є остаточним.

У 2023 році, нагадаємо, у Нижній Саксонії оголосили "останнє попередження" 82-річному пенсіонеру, якого кілька разів затримували через торгівлю канабісом.

А на початку цього року в Польщі літню пару звинуватили у спробі ввезти в країну 60 кілограмів канабісу, які вони перевозили у трейлері для подорожей.