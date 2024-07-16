Reuters: Мішель відповів Орбану на його лист про "мирне турне"

Глава Євроради Шарль Мішель надіслав відповідь прем’єру Угорщини Віктору Орбану на його лист, який глава угорського уряду написав після свого самопроголошеного "мирного турне" щодо України.

Витяги із листа Мішеля опублікувало агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Мішель заявив прем’єр-міністру Угорщини, що він не має мандату ЄС на переговори щодо війни в Україні.

"Ротаційне головування Ради не має жодної ролі в представленні Союзу на міжнародній арені та не отримало мандату Європейської Ради на участь від імені Союзу", – написав глава Євроради у листі Орбану.

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Мішель також відкинув твердження Орбана про те, що ЄС проводив "провоєнну" політику щодо України.

"Це зовсім навпаки. Росія є агресором, а Україна є жертвою, яка здійснює своє законне право на самооборону", – написав глава Євроради.

Мішель наголосив, що "жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України", і зауважив, що ЄС "послідовно прагнув створити широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру".

"Союз не шкодує зусиль, щоб зв’язатися з усіма партнерами в цьому контексті, включаючи Китай", – додав Мішель.

У своєму листі Орбан закликав до переговорів із Китаєм про "мирну конференцію", відновлення дипломатичних відносин із Росією і "політичного наступу" на країни Глобального Півдня.

Раніше політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан розповів, що "план Орбана зараз лежить на столі кожного лідера ЄС".

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