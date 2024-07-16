Reuters: Мишель ответил Орбану на его письмо о "мирном турне"

Глава Евросовета Шарль Мишель направил ответ премьеру Венгрии Виктору Орбану на его письмо, которое глава венгерского правительства написал после своего самопровозглашенного "мирного турне" по Украине.

Выдержки из письма Мишеля опубликовало агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Мишель заявил премьер-министру Венгрии, что он не имеет мандата ЕС на переговоры по войне в Украине.

"Ротационное председательство Совета не имеет никакой роли в представлении Союза на международной арене и не получило мандата Европейского Совета на участие от имени Союза", – написал глава Евросовета в письме Орбану.

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Мишель также отверг утверждение Орбана о том, что ЕС проводил "провоенную" политику в отношении Украины.

"Это совсем наоборот. Россия является агрессором, а Украина является жертвой, которая осуществляет свое законное право на самооборону", – написал глава Евросовета.

Мишель подчеркнул, что "ни одна дискуссия об Украине не может происходить без Украины", и отметил, что ЕС "последовательно стремился создать широкую международную поддержку всеобъемлющего, справедливого и длительного мира".

"Союз не жалеет усилий, чтобы связаться со всеми партнерами в этом контексте, включая Китай", – добавил Мишель.

В своем письме Орбан призвал к переговорам с Китаем о "мирной конференции", восстановлению дипломатических отношений с Россией и "политическому наступлению" на страны Глобального Юга.

Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан рассказал, что "план Орбана сейчас лежит на столе каждого лидера ЕС".

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