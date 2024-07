Борис Джонсон зустрівся з Трампом: говорили про Україну

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом.

Про це Джонсон написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Експрем’єр Британії зазначив, що був радий бачити Трампа, "який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя".

Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. pic.twitter.com/OEVZPZsRE1

