Борис Джонсон встретился с Трампом: говорили об Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Джонсон написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Экс-премьер Великобритании отметил, что был рад видеть Трампа, "который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь".

Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. pic.twitter.com/OEVZPZsRE1

