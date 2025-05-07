Сибіга про нічний удар по Києву: "Путін свідомо насміхається над мирними зусиллями США"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російський удар по українській столиці у ніч проти 7 травня та заявив, що очільник Кремля Владімір Путін "свідомо насміхається над мирними зусиллями США".

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Telegram МЗС.

У ніч проти 7 травня Росія атакувала Київ, внаслідок чого двоє людей загинули, восьмеро зазнали поранень.

"Путін відповідає такими жорстокими ударами на безумовну пропозицію України про припинення вогню на 30 днів або довше. Він свідомо насміхається над мирними зусиллями США", – заявив на це Сибіга.

Він наголосив на необхідності посилити тиск на Москву.

"Це також ще одне нагадування, чому відзначення 80-ї річниці перемоги над нацизмом разом з путінською Росією є неприйнятним. Це не "визволителі", а воєнні злочинці", – додав він.

Раніше Путін оголосив про чергове "перемир’я" в російсько-українській війні – у дні святкування в Росії Дня перемоги. Воно має стартувати з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог відкинув оголошену хазяїном Кремля пропозицію "триденного перемирʼя", заявивши, що Штати зацікавлені в довгостроковому припиненні вогню.

У британській розвідці вважають, що анонсоване очільником Кремля триденне ‘перемир’я" під святкування 9 травня має на меті показати нібито відкритість Росії до якихось домовленостей і обмежити Україну в далекобійних ударах, одночасно не погіршуючи свої позиції на фронті.

Президент США Дональд Трамп вважає, що ця пропозиція Путіна – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.