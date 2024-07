Глава МЗС Швейцарії зустрівся з Лавровим, щоб розповісти про український Саміт миру

Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс провів зустріч з очільником російського МЗС Сергєєм Лавровим.

Про це швейцарський міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зустріч проходила у Нью-Йорку, куди Лавров приїхав через головування Росії в Раді безпеки ООН.

In the context of Russia’s #UNSC presidency, I met with 🇷🇺 Foreign Minister Sergei Lavrov and informed him about the #UAPeaceSummit. pic.twitter.com/DkpG1rDvxB

