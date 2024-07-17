Глава МЗС Швейцарії зустрівся з Лавровим, щоб розповісти про український Саміт миру

Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс провів зустріч з очільником російського МЗС Сергєєм Лавровим.

Про це швейцарський міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зустріч проходила у Нью-Йорку, куди Лавров приїхав через головування Росії в Раді безпеки ООН.

In the context of Russia’s #UNSC presidency, I met with 🇷🇺 Foreign Minister Sergei Lavrov and informed him about the #UAPeaceSummit. pic.twitter.com/DkpG1rDvxB Реклама: July 16, 2024

"В рамках головування Росії в РБ ООН я зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергєєм Лавровим та поінформував його про український Саміт миру", – зазначив очільник МЗС Швейцарії.

Також у Нью-Йорку Лавров провів зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, на якій обговорювали "перебіг реалізації домовленостей", яких господар Кремля Владімір Путін і глава угорського уряду Віктор Орбан досягнули 5 липня в Москві.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський заявив, що представники Росії мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив повідомив, що Україна прагне провести другий Саміт миру до кінця поточного року.