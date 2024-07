Глава МИД Швейцарии встретился с Лавровым, чтобы рассказать об украинском Саммите мира

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Об этом швейцарский министр написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Встреча проходила в Нью-Йорке, куда Лавров приехал из-за председательства России в Совете безопасности ООН.

In the context of Russia’s #UNSC presidency, I met with 🇷🇺 Foreign Minister Sergei Lavrov and informed him about the #UAPeaceSummit. pic.twitter.com/DkpG1rDvxB

Реклама: