Глава МИД Швейцарии встретился с Лавровым, чтобы рассказать об украинском Саммите мира

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Об этом швейцарский министр написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Встреча проходила в Нью-Йорке, куда Лавров приехал из-за председательства России в Совете безопасности ООН.

In the context of Russia’s #UNSC presidency, I met with 🇷🇺 Foreign Minister Sergei Lavrov and informed him about the #UAPeaceSummit. pic.twitter.com/DkpG1rDvxB Реклама: July 16, 2024

"В рамках председательства России в СБ ООН я встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и проинформировал его об украинском Саммите мира", – отметил глава МИД Швейцарии.

Также в Нью-Йорке Лавров провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, на которой обсуждали "ход реализации договоренностей", которых хозяин Кремля Владимир Путин и глава венгерского правительства Виктор Орбан достигли 5 июля в Москве.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором Саммите мира.

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина стремится провести второй Саммит мира до конца текущего года.