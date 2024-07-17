В Естонії лише 20% російськомовних вчителів успішно склали іспит з естонської

Серед російськомовних вчителів в Естонії, які у червні складали мовний іспит з естонської у зв’язку з переходом шкіл на естонську мову освіти, успішно склали його лише п’ята частина.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Нове законодавство вимагає від учителів, які хочуть продовжити роботу в естонських школах і викладати російською, знати естонську мову принаймні на рівні B2, а тих, які будуть викладати у класах з естонською мовою навчання – на рівні С1.

На початку червня понад 700 таких освітян складали мовний іспит: 395 на рівень B2 і 388 – на рівень C1. Cеред перших прохідний бал отримали лише 22,7%, серед других – 18%.

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Це означає, що багатьом школам доведеться на наступний академічний рік шукати заміну вчителям, які не встигли довчити мову. До міністерства вже почали надходити запити з приводу можливості винятків для хороших вчителів, які не добрали лише кілька балів для підтвердження рівня.

Міністерка освіти і науки Естонії Крістіна Каллас повідомила, що питання обговорять цього тижня. Ймовірним компромісним рішенням буде надати однорічний контракт для вчителів, які вже знають естонську на рівні B1 і мають шанси покращити знання до B2 протягом цього року. Проте для тих, хто навіть не починав вчити мову чи знає її на зовсім початковому рівні, такий варіант не розглядають.

Каллас зазначила, що зараз в Естонії понад 600 вчителів, які ще не знають естонської на рівні B2, але висловила сподівання, що вони покращать свої знання у найближчому майбутньому і дефіциту вчителів не виникне.

12 грудня 2022 року парламент Естонії ухвалив закон, що створив основу та умови для переходу освіти на естонську мову. Закон встановив, що мовою навчання в школах і дитячих установах є естонська. Тодішня прем'єрка Естонії Кая Каллас, яка активно просувала цю реформу, переконана, що мова освіти є питанням національної безпеки країни.