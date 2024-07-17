В Эстонии только 20% русскоязычных учителей успешно сдали языковой экзамен по эстонскому

Среди русскоязычных учителей в Эстонии, которые в июне сдавали языковой экзамен по эстонскому языку в связи с переходом школ на эстонский язык образования, успешно сдали его только пятая часть.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Новое законодательство требует от учителей, которые хотят продолжить работу в эстонских школах и преподавать на русском, знать эстонский язык по крайней мере на уровне B2, а тех, которые будут преподавать в классах с эстонским языком обучения – на уровне С1.

В начале июня более 700 таких педагогов сдавали языковой экзамен: 395 на уровень B2 и 388 – на уровень C1. Среди первых проходной балл получили лишь 22,7%, среди вторых – 18%.

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Это означает, что многим школам придется на следующий академический год искать замену учителям, которые не успели доучить язык. В министерство уже начали поступать запросы по поводу возможности исключений для хороших учителей, которые не добрали лишь несколько баллов для подтверждения уровня.

Министр образования и науки Кристина Каллас сообщила, что вопрос обсудят на этой неделе. Вероятным компромиссным решением будет предоставить однолетний контракт для учителей, которые уже знают эстонский на уровне B1 и имеют шансы улучшить знания до B2 в течение этого года. Однако для тех, кто даже не начинал учить язык или знает его на совсем начальном уровне, такой вариант не рассматривают.

Каллас отметила, что сейчас в Эстонии более 600 учителей, которые еще не знают эстонского на уровне B2, но выразила надежду, что они улучшат свои знания в ближайшем будущем и дефицита учителей не возникнет.

12 декабря 2022 года парламент Эстонии принял закон, создавший основу и условия для перехода образования на эстонский язык. Закон установил, что языком обучения в школах и детских учреждениях является эстонский. Тогдашний премьер Эстонии Кая Каллас, которая активно продвигала эту реформу, убеждена, что язык образования является вопросом национальной безопасности страны.