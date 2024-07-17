Друга найбільша група Європарламенту закликає покарати Орбана за візит до Москви

Друга найбільша група у Європарламенті – "Прогресивні соціалісти і демократи" – виступили із закликом покарати Віктора Орбана за візит до Москви у час головування Угорщини в Раді ЄС, як і його постійні вето на рішення ЄС щодо України.

Як повідомляє "Європейська правда", до цього у своїй промові в Європарламенті закликала лідерка групи, представниця Іспанії Іратксе Гарсія Перес.

Вона підтвердила незмінну солідарність з Україною та наголосила, що Україна далі потребує повноцінної підтримки "до фінальної перемоги", а Росія має заплатити за завдані збитки.

Enough is enough!



Viktor Orban’s recent visit to Moscow is a violation of EU foreign policy, trust and of the principle of sincere cooperation. This must have consequences!



He must stop vetoing EU aid to Ukraine, including funds for military aid delivered by member states. Реклама: July 17, 2024

Також Гарсія Перес жорстко розкритикувала угорського прем’єра Віктора Орбана.

"Нещодавно найбільш помітний очільник нової групи фальшивих патріотів, Орбан, зустрічався з Путіним. Про який мир Орбан хоче говорити з тираном?", – заявила вона.

"Поїздка Орбана до Москви є порушенням зовнішньої політики ЄС, підривом довіри і принципу щирої співпраці. За це повинні бути наслідки! Орбан має припинити блокувати допомогу ЄС для України, у тому числі кошти на військову допомогу, яку надають країни-члени", – заявила лідерка соціал-демократів.

Нагадаємо, очільник МЗС Естонії заявив, що у ЄС може початися процес бойкоту Угорщини і навіть призупинення її права голосу через те, що прем'єр-міністр Віктор Орбан відхиляється від загальної позиції держав-членів.

У Європейській комісії кажуть, що юридично не можуть позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але можуть бойкотувати його.

Єврокомісія вже вирішила знизити рівень представництва на неформальних засіданнях Ради ЄС під час угорського головування, аби показати невдоволення неузгодженими зовнішньополітичними кроками Віктора Орбана.