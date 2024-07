Друга найбільша група Європарламенту закликає покарати Орбана за візит до Москви

Друга найбільша група у Європарламенті – "Прогресивні соціалісти і демократи" – виступили із закликом покарати Віктора Орбана за візит до Москви у час головування Угорщини в Раді ЄС, як і його постійні вето на рішення ЄС щодо України.

Як повідомляє "Європейська правда", до цього у своїй промові в Європарламенті закликала лідерка групи, представниця Іспанії Іратксе Гарсія Перес.

Вона підтвердила незмінну солідарність з Україною та наголосила, що Україна далі потребує повноцінної підтримки "до фінальної перемоги", а Росія має заплатити за завдані збитки.

Enough is enough!



Viktor Orban’s recent visit to Moscow is a violation of EU foreign policy, trust and of the principle of sincere cooperation. This must have consequences!



He must stop vetoing EU aid to Ukraine, including funds for military aid delivered by member states.

