Вторая крупнейшая группа Европарламента призывает наказать Орбана за визит в Москву

Вторая крупнейшая группа в Европарламенте – "Прогрессивные социалисты и демократы" – выступили с призывом наказать Виктора Орбана за визит в Москву во время председательства Венгрии в Совете ЕС, как и его постоянные вето на решения ЕС по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", к этому в своей речи в Европарламенте призвала лидер группы, представительница Испании Иратксе Гарсия Перес.

Она подтвердила неизменную солидарность с Украиной и подчеркнула, что Украина дальше нуждается в полноценной поддержке "до финальной победы", а Россия должна заплатить за нанесенный ущерб.

Enough is enough!



Viktor Orban’s recent visit to Moscow is a violation of EU foreign policy, trust and of the principle of sincere cooperation. This must have consequences!



He must stop vetoing EU aid to Ukraine, including funds for military aid delivered by member states.

Реклама: