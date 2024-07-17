Вторая крупнейшая группа Европарламента призывает наказать Орбана за визит в Москву

Вторая крупнейшая группа в Европарламенте – "Прогрессивные социалисты и демократы" – выступили с призывом наказать Виктора Орбана за визит в Москву во время председательства Венгрии в Совете ЕС, как и его постоянные вето на решения ЕС по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", к этому в своей речи в Европарламенте призвала лидер группы, представительница Испании Иратксе Гарсия Перес.

Она подтвердила неизменную солидарность с Украиной и подчеркнула, что Украина дальше нуждается в полноценной поддержке "до финальной победы", а Россия должна заплатить за нанесенный ущерб.

Enough is enough!



Viktor Orban’s recent visit to Moscow is a violation of EU foreign policy, trust and of the principle of sincere cooperation. This must have consequences!



He must stop vetoing EU aid to Ukraine, including funds for military aid delivered by member states. Реклама: July 17, 2024

Также Гарсия Перес жестко раскритиковала венгерского премьера Виктора Орбана.

"Недавно наиболее заметный глава новой группы фальшивых патриотов, Орбан, встречался с Путиным. О каком мире Орбан хочет говорить с тираном?", – заявила она.

"Поездка Орбана в Москву является нарушением внешней политики ЕС, подрывом доверия и принципа искреннего сотрудничества. За это должны быть последствия! Орбан должен прекратить блокировать помощь ЕС для Украины, в том числе средства на военную помощь, которую предоставляют страны-члены", – заявила лидер социал-демократов.

Напомним, глава МИД Эстонии заявил, что в ЕС может начаться процесс бойкота Венгрии и даже приостановление ее права голоса из-за того, что премьер-министр Виктор Орбан отклоняется от общей позиции государств-членов.

В Европейской комиссии говорят, что юридически не могут лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но могут бойкотировать его.

Еврокомиссия уже решила снизить уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС во время венгерского председательства, чтобы показать недовольство несогласованными внешнеполитическими шагами Виктора Орбана.