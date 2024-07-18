У слідчій групі по MH17 розповіли, коли можуть відновити розслідування

Розслідування щодо MH17 відновлять у випадку, якщо з’явиться нова інформація – жодних обмежень за термінами щодо цього немає.

Про це "Укрінформу" розповіла керівниця слідчої групи у справі MH17 Дігна ван Бутцелар, пише "Європейська правда".

Спільна слідча груп з розслідування обставин збиття рейсу MH17 у лютому 2023 року оголосила про призупинення розслідування, заявивши, що не має достатньо доказів для переслідування більшої кількості підозрюваних.

Ван Бутцелар наголосила, що за наявною інформацією було проведене вичерпне розслідування.

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"Ми зробили все, що могли. Але якщо надходить нова інформація, ми починаємо знову. Отже, всі, як і раніше, доступні та готові продовжити роботу, якщо буде нова інформація", – зазначила керівниця слідчої групи у справі MH17.

Вона окремо наголосила, що жодних термінів щодо появи нових фактів немає.

"Зараз ми не можемо йти далі. Але коли отримаємо нові дані, знову рухатимемося вперед", – сказала ван Бутцелар.

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Росія відмовилася видати трьох причетних до збиття літака, але прем’єр Нідерландів Дік Схооф у 10-ту річницю катастрофи пообіцяв боротись, аби вони сіли за ґрати.





