Нідерланди почали випробовувати надводні дрони

У Нідерландах Королівський військово-морський флот проводить інтенсивні випробування першого надводного безпілотника USV90 (Unmanned Surface Vehicle 90).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

USV90 (Unmanned Surface Vehicle 90) – це 9-метровий безпілотник, який може перевозити вантажі та людей, а також вести розвідку.

Міноборони Нідерландів

Його можна використовувати як своєрідне "водне таксі", зокрема, для транспортування інших менших дронів в район ймовірного розташування мін або вибухівки для знешкодження.

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Спочатку випробування проводитимуться з екіпажем на борту. Потім USV90 керуватимуть дистанційно, він розгортатиметься в безпілотному режимі.

Проєкт реалізується спільно з Бельгією і під її керівництвом.

Дрони USV90 використовуватимуться для знешкодження мін і вибуховий пристроїв у морських водах.

Як зазначили у Міноборони Нідерландів, на морському дні досі багато снарядів часів Другої світової війни. За оцінками, лише в Північному морі досі лежать десятки тисяч мін і бомб, які все ще становлять небезпеку.

Раніше повідомляли, що у Нідерландах в кількох муніципалітетах виникли заворушення через те, що Міністерство оборони шукає місце для нового великого складу боєприпасів.

А у Латвії на початку червня відкрили полігон для тестування дронів.