Нидерланды начали испытывать надводные дроны

В Нидерландах Королевский военно-морской флот проводит интенсивные испытания первого надводного беспилотника USV90 (Unmanned Surface Vehicle 90).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

USV90 (Unmanned Surface Vehicle 90) – это 9-метровый беспилотник, который может перевозить грузы и людей, а также вести разведку.

Минобороны Нидерландов

Его можно использовать как своеобразное "водное такси", в частности, для транспортировки других меньших дронов в район вероятного расположения мин или взрывчатки для обезвреживания.

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Сначала испытания будут проводиться с экипажем на борту. Затем USV90 будет управляться дистанционно, он будет разворачиваться в беспилотном режиме.

Проект реализуется совместно с Бельгией и под ее руководством.

Дроны USV90 будут использоваться для обезвреживания мин и взрывных устройств в морских водах.

Как отметили в Минобороны Нидерландов, на морском дне до сих пор много снарядов времен Второй мировой войны.

По оценкам, только в Северном море до сих пор лежат десятки тысяч мин и бомб, которые все еще представляют опасность.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах в нескольких муниципалитетах возникли беспорядки из-за того, что Министерство обороны ищет место для нового крупного склада боеприпасов.

А в Латвии в начале июня открыли полигон для тестирования дронов.