ABC: Байден став "сприйнятливішим" до закликів вийти з президентської гонки

Президент Сполучених Штатів Джо Байден дедалі більше сприймає заклики вийти з передвиборчих перегонів за посаду очільника Білого дому.

Як пише "Європейська правда", про це ABC News на умовах анонімності повідомив високопосадовець адміністрації президента США.

За словами співрозмовника, хоча найближче оточення президента та його передвиборча кампанія запевняють, що він відданий своїй справі так, як і раніше, Байден став "більш сприйнятливим" до закликів вийти з перегонів.

Посадовець вказав, що очільник Білого дому попросив провести опитування щодо шансів віцепрезидентки Камали Гарріс виграти вибори у його республіканського конкурента Дональда Трампа.

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Втім, йдеться в матеріалі, немає жодних ознак того, що Байден змінює свою думку щодо участі у виборах.

Посадовець також зазначив, що великі донори кампанії президента в Нью-Йорку та Каліфорнії дали зрозуміти його команді, що вони поки що взяли паузу, хоча і не відмовляють в його подальшій підтримці.

Співрозмовник зауважив, що наразі президент виснажений, але виявлений в Байдена коронавірус дає йому можливість обговорити плани зі своїм оточенням.

За даними ЗМІ, демократи-важковаговики Барак Обама та Ненсі Пелосі вважають, що президенту США Джо Байдену слід переглянути рішення про участь у виборах.

Варто зазначити, відразу після невдалих дебатів президента США з Дональдом Трампом Обама висловлювався на підтримку Байдена, стверджуючи, що "погані вечори трапляються".

За даними видання Axios, декілька топдемократів вважають, що президента США Джо Байдена невдовзі переконають не брати участі у виборах і він зніме кандидатуру.

Перед цим Politico повідомляло, що закрита соціологія демократів показала провальні результати Байдена.