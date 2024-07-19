ABC: Байден стал "более восприимчивым" к призывам выйти из президентской гонки

Президент Соединенных Штатов Джо Байден все больше воспринимает призывы выйти из предвыборной гонки за пост главы Белого дома.

Как пишет "Европейская правда", об этом ABC News на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник администрации президента США.

По словам собеседника, хотя ближайшее окружение президента и его предвыборная кампания уверяют, что он предан своему делу так, как и раньше, Байден стал "более восприимчивым" к призывам выйти из гонки.

Чиновник указал, что глава Белого дома попросил провести опрос по поводу шансов вице-президента Камалы Харрис выиграть выборы у его республиканского конкурента Дональда Трампа.

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Впрочем, говорится в материале, нет никаких признаков того, что Байден меняет свое мнение об участии в выборах.

Чиновник также отметил, что крупные доноры кампании президента в Нью-Йорке и Калифорнии дали понять его команде, что они пока взяли паузу, хотя и не отказывают в его дальнейшей поддержке.

Собеседник отметил, что сейчас президент истощен, но обнаруженный у Байдена коронавирус дает ему возможность обсудить планы со своим окружением.

По данным СМИ, демократы-тяжеловесы Барак Обама и Нэнси Пелоси считают, что президенту США Джо Байдену следует пересмотреть решение об участии в выборах.

Стоит отметить, сразу после неудачных дебатов президента США с Дональдом Трампом Обама высказывался в поддержку Байдена, утверждая, что "плохие вечера случаются".

По данным издания Axios, несколько топ-демократов считают, что президента США Джо Байдена вскоре убедят не участвовать в выборах и он снимет кандидатуру.

Перед этим Politico сообщало, что закрытая социология демократов показала провальные результаты Байдена.