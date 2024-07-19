Укр Рус Eng

Cійярто вважає, що ЄС карає Грузію за "спротив війні і гендерній пропаганді"

Новини — П'ятниця, 19 липня 2024, 20:17 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив думку, що ЄС почав тиснути на Грузію, щоб покарати її за "спротив війні і гендерній пропаганді".

Як повідомляє "Новости-Грузия", про це угорський очільник МЗС сказав на брифінгу з міністром закордонних справ Грузії Ілією Дарчіашвілі у Будапешті. 

Сійярто сказав, що владу Грузії карають за "закони для протидії іноземному впливу" і "захист моделі традиційної родини". 

"У Брюсселі не люблять, коли роблять не за їхніми вказівками і чинять спротив війні та гендерній пропаганді", – цитує його агентство.

Реклама:

Речник угорського уряду зазначив, що Сійярто під час двосторонньої зустрічі "розкритикував ліберальних мейнстрімних і провоєнних політиків за підрив інтеграційних зусиль Грузії", та що Угорщина, попри тиск, буде підтримувати "її національні інтереси, мир та родинні цінності і обіцяє непохитну підтримку суверенітету Грузії".

Як відомо, відносини Грузії та Заходу в останні місяці різко погіршились, насамперед через ухвалення грузинською владою скандального закону "Про прозорість іноземного впливу". 

На саміті наприкінці червня лідери ЄС заявили про де-факто призупинення процесу євроінтеграції Грузії.

Нещодавно посол ЄС у Грузії оголосив про замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії, а США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що відносини Євросоюзу із Грузією почнуть покращуватися, коли "заспокоїться ситуація у регіоні", та вважає головною передумовою цього завершення російсько-української війни. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія Угорщина
Реклама: