Cійярто вважає, що ЄС карає Грузію за "спротив війні і гендерній пропаганді"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив думку, що ЄС почав тиснути на Грузію, щоб покарати її за "спротив війні і гендерній пропаганді".

Як повідомляє "Новости-Грузия", про це угорський очільник МЗС сказав на брифінгу з міністром закордонних справ Грузії Ілією Дарчіашвілі у Будапешті.

Сійярто сказав, що владу Грузії карають за "закони для протидії іноземному впливу" і "захист моделі традиційної родини".

"У Брюсселі не люблять, коли роблять не за їхніми вказівками і чинять спротив війні та гендерній пропаганді", – цитує його агентство.

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Речник угорського уряду зазначив, що Сійярто під час двосторонньої зустрічі "розкритикував ліберальних мейнстрімних і провоєнних політиків за підрив інтеграційних зусиль Грузії", та що Угорщина, попри тиск, буде підтримувати "її національні інтереси, мир та родинні цінності і обіцяє непохитну підтримку суверенітету Грузії".

🇬🇪🤝🇭🇺 FM Péter Szijjártó emphasized Hungary's full support for Georgia's sovereignty and accelerated EU integration. Speaking at a joint press conference with Georgian FM @iliadarch, Minister Szijjártó highlighted Hungary's commitment to Georgia's EU aspirations during its… pic.twitter.com/UfJVCFJS4H – Zoltan Kovacs (@zoltanspox) July 19, 2024

Як відомо, відносини Грузії та Заходу в останні місяці різко погіршились, насамперед через ухвалення грузинською владою скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

На саміті наприкінці червня лідери ЄС заявили про де-факто призупинення процесу євроінтеграції Грузії.

Нещодавно посол ЄС у Грузії оголосив про замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії, а США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що відносини Євросоюзу із Грузією почнуть покращуватися, коли "заспокоїться ситуація у регіоні", та вважає головною передумовою цього завершення російсько-української війни.