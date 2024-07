Сийярто считает, что ЕС наказывает Грузию за "сопротивление войне и гендерной пропаганде"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что ЕС последними шагами в отношениях с Грузией наказывает ее за "сопротивление войне и гендерной пропаганде".

Как сообщает "Новости-Грузия", об этом венгерский глава МИД сказал на брифинге с министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили в Будапеште.

Сийярто сказал, что власти Грузии наказывают за "законы для противодействия иностранному влиянию" и "защиту модели традиционной семьи".

"В Брюсселе не любят, когда не пляшут под их дудку и оказывают сопротивление войне и гендерной пропаганде", – цитирует его агентство.

Спикер венгерского правительства отметил, что Сийярто во время двусторонней встречи "раскритиковал либеральных мейнстримных и провоенных политиков за подрыв интеграционных усилий Грузии", и что Венгрия, несмотря на давление, будет поддерживать "ее национальные интересы, мир и семейные ценности и обещает непоколебимую поддержку суверенитета Грузии".

🇬🇪🤝🇭🇺 FM Péter Szijjártó emphasized Hungary's full support for Georgia's sovereignty and accelerated EU integration. Speaking at a joint press conference with Georgian FM @iliadarch, Minister Szijjártó highlighted Hungary's commitment to Georgia's EU aspirations during its… pic.twitter.com/UfJVCFJS4H