Сийярто считает, что ЕС наказывает Грузию за "сопротивление войне и гендерной пропаганде"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что ЕС последними шагами в отношениях с Грузией наказывает ее за "сопротивление войне и гендерной пропаганде".

Как сообщает "Новости-Грузия", об этом венгерский глава МИД сказал на брифинге с министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили в Будапеште.

Сийярто сказал, что власти Грузии наказывают за "законы для противодействия иностранному влиянию" и "защиту модели традиционной семьи".

"В Брюсселе не любят, когда не пляшут под их дудку и оказывают сопротивление войне и гендерной пропаганде", – цитирует его агентство.

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Спикер венгерского правительства отметил, что Сийярто во время двусторонней встречи "раскритиковал либеральных мейнстримных и провоенных политиков за подрыв интеграционных усилий Грузии", и что Венгрия, несмотря на давление, будет поддерживать "ее национальные интересы, мир и семейные ценности и обещает непоколебимую поддержку суверенитета Грузии".

🇬🇪🤝🇭🇺 FM Péter Szijjártó emphasized Hungary's full support for Georgia's sovereignty and accelerated EU integration. Speaking at a joint press conference with Georgian FM @iliadarch, Minister Szijjártó highlighted Hungary's commitment to Georgia's EU aspirations during its… pic.twitter.com/UfJVCFJS4H – Zoltan Kovacs (@zoltanspox) July 19, 2024

Как известно, отношения Грузии и Запада в последние месяцы резко ухудшились, прежде всего из-за принятия грузинскими властями скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

На саммите в конце июня лидеры ЕС заявили о де-факто приостановке процесса евроинтеграции Грузии.

Недавно посол ЕС в Грузии объявил о замораживании 30 млн евро на поддержку оборонного сектора Грузии, а США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.

Кроме того, впервые с 2008 года решение саммита НАТО не упомянуло о вступлении Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что отношения Евросоюза с Грузией начнут улучшаться, когда "успокоится ситуация в регионе", и считает главной предпосылкой этого завершение российско-украинской войны.