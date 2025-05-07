У Молдові розглянуть прохання лідера ультраправих Румунії дозволити йому в'їзд – після виборів

Суд у Кишиневі розгляне клопотання лідера Альянсу за об’єднання румунів і кандидата у президенти Румунії Джордже Сіміона щодо скасування заборони на в’їзд до Молдови, розгляд відбудеться вже після другого туру виборів.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Стало відомо, що розгляд клопотання Сіміона про скасування для нього заборони на в’їзд у Молдову заплановано на 19 травня – вже після другого туру президентських виборів у Румунії, де Сіміон змагатиметься із прозахідним кандидатом Нікушором Даном.

У травні 2015 року Сіміона видворили з Молдови за "організацію дій, спрямованих проти конституційного ладу" із забороною в’їзду на п'ять років. Проте тоді в апеляції рішення скасували і вже за кілька місяців Сіміон знову приїхав до Кишинева та очолював ходу прихильників об’єднання з Румунією.

У жовтні 2018 року Джордже Сіміона знову видворили з Молдови з п'ятирічною забороною в’їзду. У 2024 році заборону продовжили ще на п’ять років.

Раніше Сіміон заявив, що очікує скасування такої заборони також з боку України.

15 листопада 2024 року Джордже Сіміону заборонили в’їзд до України за системну антиукраїнську активність.

Нагадаємо, ультраправий політик став переможцем першого туру президентських виборів у Румунії – він набрав 40,94% голосів, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Про Джордже Сіміона "Європейська правда" розповідала у статті: Заміна на ультраправому фланзі: що відомо про нового фаворита на посаду президента Румунії.