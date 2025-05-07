Естонія не пустить через своє небо літаки лідерів, що летять до Путіна на 9 травня

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна підтвердив, що Естонія не збирається пропускати через свій повітряний простір літаки лідерів, які прямуватимуть на парад у Москві.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Маргус Тсахкна вдень у середу заявив, що Естонія не пропустить літаки тих лідерів, які летітимуть до Москви – у продовження повідомлень у ЗМІ, що всі балтійські країни ухвалили таке рішення.

Тсахкна зазначив, що про проліт гостей кремлівського правителя Владіміра Путіна через повітряний простір Естонії "не може бути мови".

"Естонія не збирається у будь-який спосіб підтримувати цю подію. Ба більше, ми наголошували нашим колегам у ЄС, що оскільки Росія є країною, що розпочала і продовжує війну у Європі, участь у їхніх пропагандистських заходах має бути виключена", – сказав очільник МЗС Естонії.

Нагадаємо, словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.

У Латвії офіційно підтвердили, що не планують пропускати літак Вучича.

Литовські ЗМІ слідом за сербськими отримали підтвердження, що Вільнюс планує відмовити у прольоті Вучичу й Фіцо.