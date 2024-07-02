Чому результати виборів у Франції називають катастрофою і що це означає для України

За результатами першого туру дострокових парламентських виборів у Франції, який відбувся 30 червня, переконливе лідерство отримала ультраправа партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен.

І що більш важливо, вже в першому турі вибори виграли 39 представників цієї партії, а в більшості округів, де відбудеться другий тур, "лепенівці" є лідерами перегонів.

Це робить абсолютно реалістичним сценарій, за яким ультраправі здобудуть абсолютну більшість, отримавши тим самим уряд Франції.

Про те, що такий сценарій означає для України і чи залишилися шанси уникнути його, читайте у статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Помилка Макрона, перемога "друзів Путіна": чи може Франція уникнути влади ультраправих. Далі – стислий її виклад.

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66,7% – явка в першому турі виявилася справді рекордною. Востаннє у Франції таку виборчу активність фіксували ще в далекому 1997 році.

Президент сподівався, що висока явка має привести на дільниці виборців, які бояться перемоги як ультраправих, так і ультралівих – а тому проголосують за президентську політичну силу.

Як виявилося, висока явка більше допомогла як ультраправому "Національному об'єднанню", так і блоку лівих партій "Новий народний фронт". За ультраправих віддало голоси більш ніж 34% виборців.

Усе це дає їм змогу розраховувати на отримання за результатами другого туру від 240 до 270 мандатів.

Це трохи менше, аніж необхідно для більшості (289 мандатів), однак набагато більше за нинішню присутність ультраправих у парламенті – наразі їх лише 88.

Блок "Новий народний фронт", який складається із соціалістів, зелених, комуністів та "Нескореної Франції", може претендувати на 120-200 мандатів.

Натомість президентська партія "Відродження" та її союзники можуть розраховувати лише на 65-90 мандатів, тоді як досі мали найбільшу фракцію – 250 депутатів.

Хто може стати новим прем’єром Франції після завершення виборів?

Наразі очевидно одне – низький результат президентської сили не дає їй можливості стати центром для такого об’єднання. Навіть за сценарію, що ліві та центристи зможуть отримати більшість.

Проте досі незрозуміло, чи зможуть стати центром такого об’єднання ліві. Це залежить від того, хто там матиме найбільше мандатів – представники "Нескореної Франції" чи соціалісти.

За сценарію, якщо на лівому фланзі домінуватиме партія "Нескорена Франція" Жана-Люка Меланшона, альянс "Нового народного фронту" з макронівцями буде майже неможливим.

Тоді виходом із ситуації може стати технічний уряд, а за необхідності – ще одні дострокові вибори (які можуть відбутися не раніше, аніж через рік). За даними французьких ЗМІ, у Макрона всерйоз міркують про такий сценарій.

Сценарій технічного уряду має низку переваг для президента Макрона. А разом із тим – і для України.

Протилежний сценарій – формування уряду ультраправими.

За такого сценарію скорочення військової підтримки України є дуже ймовірним. Зокрема, кандидат у прем’єри від "Нацоб'єднання" Жордан Барделла заявив, що виступає проти надання Києву далекобійної зброї, здатної бити по території РФ.

Також тоді варто забути про обіцянки Макрона направити в Україну військових радників і, швидше за все, передати винищувачі Mirage 2000.

Щоправда, навіть за такого сценарію військова підтримка України не має остаточно зупинитися – її продовження підтримує більшість французів, включаючи виборців "Нацоб'єднання".

Менш ніж за тиждень стане зрозуміло, чи потрапила Франція у глибоку політичну кризу, чи ще має шанси її уникнути.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Помилка Макрона, перемога "друзів Путіна": чи може Франція уникнути влади ультраправих.