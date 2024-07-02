Почему результаты выборов во Франции называют катастрофой и что это означает для Украины

По результатам первого тура досрочных парламентских выборов во Франции, который состоялся 30 июня, убедительное лидерство получила ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

И что более важно, уже в первом туре выборы выиграли 39 представителей этой партии, а в большинстве округов, где состоится второй тур, "лепеновцы" являются лидерами гонки.

Это делает абсолютно реалистичным сценарий, по которому ультраправые получат абсолютное большинство, получив тем самым правительство Франции.

О том, что такой сценарий означает для Украины и остались ли шансы избежать его, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Ошибка Макрона, победа "друзей Путина": может ли Франция избежать власти ультраправых. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

66,7% – явка в первом туре оказалась действительно рекордной. Последний раз во Франции такую избирательную активность фиксировали еще в далеком 1997 году.

Президент надеялся, что высокая явка должна привести на участки избирателей, которые боятся победы как ультраправых, так и ультралевых – а потому проголосуют за президентскую политическую силу.

Как оказалось, высокая явка больше помогла как ультраправому "Национальному объединению", так и блоку левых партий "Новый народный фронт". За ультраправых отдали голоса более 34% избирателей.

Все это позволяет им рассчитывать на получение по результатам второго тура от 240 до 270 мандатов.

Это немного меньше, чем необходимо для большинства (289 мандатов), однако намного больше нынешнего присутствия ультраправых в парламенте – сейчас их всего 88.

Блок "Новый народный фронт", который состоит из социалистов, зеленых, коммунистов и "Непокоренной Франции", может претендовать на 120-200 мандатов.

Зато президентская партия "Возрождение" и ее союзники могут рассчитывать лишь на 65-90 мандатов, тогда как до сих пор имели самую большую фракцию – 250 депутатов.

Кто может стать новым премьером Франции после завершения выборов?

Сейчас очевидно одно – низкий результат президентской силы не дает ей возможности стать центром для такого объединения. Даже при сценарии, что левые и центристы смогут получить большинство.

Однако до сих пор непонятно, смогут ли стать центром такого объединения левые. Это зависит от того, кто там будет иметь больше всего мандатов – представители "Непокоренной Франции" или социалисты.

По сценарию, если на левом фланге будет доминировать партия "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона, альянс "Нового народного фронта" с макроновцами будет почти невозможным.

Тогда выходом из ситуации может стать техническое правительство, а при необходимости – еще одни досрочные выборы (которые могут состояться не раньше, чем через год). По данным французских СМИ, у Макрона всерьез размышляют о таком сценарии.

Сценарий технического правительства имеет ряд преимуществ для президента Макрона. А вместе с тем – и для Украины.

Противоположный сценарий – формирование правительства ультраправыми.

При таком сценарии сокращение военной поддержки Украины очень вероятно. В частности, кандидат в премьеры от "Нацобъединения" Жордан Барделла заявил, что выступает против предоставления Киеву дальнобойного оружия, способного бить по территории РФ.

Также тогда стоит забыть об обещаниях Макрона направить в Украину военных советников и, скорее всего, передать истребители Mirage 2000.

Правда, даже при таком сценарии военная поддержка Украины не должна окончательно остановиться – ее продолжение поддерживает большинство французов, включая избирателей "Нацобъединения".

Менее чем через неделю станет понятно, попала ли Франция в глубокий политический кризис или еще имеет шансы его избежать.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Ошибка Макрона, победа "друзей Путина": может ли Франция избежать власти ультраправых.