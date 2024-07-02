У США зросла частка тих, хто підтримує більшу військову допомогу Україні

Майже чверть американців вважають, що США не надають Україні достатньо військової допомоги – ця частка зросла у порівнянні з листопадом минулого року.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані опитування Pew Research Center, оприлюднені 2 липня.

Приблизно чверть американців (24%) вважають, що США надають недостатньо допомоги Україні, порівняно з 18% у листопаді 2023 року, коли соціологи востаннє ставили це питання.

Проте більше американців (31%) вважають, що США надають забагато допомоги, а 25% вважають, що вони надають достатній обсяг допомоги.

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США – єдине місце серед опитаних, де існують значні ідеологічні розбіжності з цього питання: 51% американців, які відносять себе до правих, вважають, що США надають надто велику підтримку Україні, порівняно з 13% серед тих, хто дотримується лівих поглядів.

Аналогічне опитування провели окрім США ще й в Угорщині, Туреччині та Польщі.

В Угорщині та Туреччині найпоширенішою є думка, що їхні країни надають Україні приблизно достатню підтримку (61% і 46% відповідно).

У Польщі думки розділилися: майже однакові частки опитаних вважають, що їхня країна надає Україні забагато (44%) або достатньо (45%) допомоги. Лише 6% вважають, що Польща надає недостатньо допомоги Україні.

Також соціологи з'ясували, що довіра до президента України з боку населення низки країн Європи і США в порівнянні з минулим роком знизилась.

Інше опитування раніше показало, що половина жителів Угорщини проти, аби ЄС надавав Україні будь-яку допомогу.