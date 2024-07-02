ЄС засудив запуск балістичних ракет Північною Кореєю

Європейський Союз рішуче засудив запуск балістичних ракет Корейською Народно-Демократичною Республікою 1 липня, що є черговим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, повідомляє "Європейська правда".

ЄС повторив свій заклик до КНДР припинити всі незаконні дії, які загрожують регіональному та міжнародному миру і безпеці.

"Ми закликаємо КНДР прийняти пропозиції діалогу від відповідних сторін і виконати свої зобов'язання відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН щодо повної, контрольованої та незворотної відмови від ядерної зброї та балістичних ракет", – йдеться у заяві.

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"Ми також серйозно стурбовані поглибленням співпраці між КНДР та Росією, що є грубим порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН. Ми повторюємо наш рішучий заклик до КНДР і Росії припинити незаконну передачу зброї", – заявили у ЄС.

Зазначається, що ЄС готовий співпрацювати з усіма партнерами у просуванні змістовного дипломатичного процесу, спрямованого на повну, контрольовану і незворотну денуклеаризацію Корейського півострова.

У КНДР раніше заявили, що їхнє головне управління ракетобудування успішно випробувало нову тактичну балістичну ракету Hwasongpho-11Da-4.5 з надвеликою боєголовкою.

Сполучені Штати вважають, що Північна Корея в обмін на військову допомогу Росії може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї.