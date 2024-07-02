ЕС осудил запуск баллистических ракет Северной Кореей

Европейский Союз решительно осудил запуск баллистических ракет Корейской Народно-Демократической Республикой 1 июля, что является очередным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС, сообщает "Европейская правда".

ЕС повторил свой призыв к КНДР прекратить все незаконные действия, которые угрожают региональному и международному миру и безопасности.

"Мы призываем КНДР принять предложения диалога от соответствующих сторон и выполнить свои обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН по полному, контролируемому и необратимому отказу от ядерного оружия и баллистических ракет", – говорится в заявлении.

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"Мы также серьезно обеспокоены углублением сотрудничества между КНДР и Россией, что является грубым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Мы повторяем наш решительный призыв к КНДР и России прекратить незаконную передачу оружия", – заявили в ЕС.

Отмечается, что ЕС готов сотрудничать со всеми партнерами в продвижении содержательного дипломатического процесса, направленного на полную, контролируемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова.

В КНДР ранее заявили, что их главное управление ракетостроения успешно испытало новую тактическую баллистическую ракету Hwasongpho-11Da-4.5 со сверхбольшой боеголовкой.

Соединенные Штаты считают, что Северная Корея в обмен на военную помощь России может просить технологий для совершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.