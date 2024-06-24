У США вважають, що КНДР просить у Росії допомоги з ядерною і далекобійною зброєю

Сполучені Штати вважають, що Північна Корея в обмін на військову допомогу Росії може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіусу дії, а також ядерної зброї.

Про це під час дискусії, організованої американською Радою з міжнародних відносин 24 червня, заявив заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл, повідомляє "Європейська правда".

Кемпбелл нагадав, що нещодавній візит Путіна до КНДР став для російського правителя першим за понад 20 років і підкреслив партнерство між Москвою та Пхеньяном у контексті російської агресії проти України.

"Це партнерство має свої межі, але його не можна ігнорувати", – вважає він.

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Заступник голови Держдепу США зазначив, що в останні місяці відбулось "кардинальне зростання рівня" відносин між Росією та Північною Кореєю, в результаті чого Москва отримала "суттєву кількість" північнокорейських артилерійських снарядів і далекобійні ракети.

"Ми вважаємо, що зараз тривають дискусії про те, що північна Корея отримає взамін. Це може бути пов’язано з її планами розвитку далекобійних ракет чи ядерної зброї", – додав Кемпбелл.

Водночас, на думку дипломата, Китай "певною мірою схвильований" посиленням контактів між Росією та Північною Кореєю.

"Вони на це натякнули в наших переговорах із ними. І ми можемо спостерігати певну напруженість, пов’язану з цими подіями", – підсумував заступник державного секретаря США.

Минулого тижня Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.