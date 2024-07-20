Зеленський обговорював з Трампом можливість його візиту в Україну

Президент України Володимир Зеленський і кандидат у президенти США Дональд Трамп у телефонній розмові обговорювали можливість приїзду Трампа в Україну, а також Трамп запевняв, що його перемога "не буде вигідна Росії".

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", такі деталі розкрив прессекретар президента Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

Никифоров сказав, що Зеленський і Трамп домовилися у майбутньому провести зустріч та говорили у тому числі про можливість приїзду Дональда Трампа в Україну.

"Скажімо так: була зафіксована принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалися певні проміжки часу, коли ця зустріч має відбутися. Але про це говорити ще дуже-дуже рано. Це вже команди будуть працювати і узгоджувати графіки, деталі, коли це може бути можливо", – сказав Никифоров.

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Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася можливість візиту Трампа в Україну, він відповів, що "це справді обговорювали".

"(Обговорювали – "ІФ-У"), коли це має відбутися і де. Але конкретика ще дуже передчасна – і формат, і час, і місце", – сказав речник Зеленського.

За його словами, також Трамп під час розмови закликав "не вірити фейкам", що його перемога на виборах може бути вигідна Росії.

Зеленський розповів Трампу про вчорашній удар РФ по дитячому майданчику у Миколаєві та по лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Також він закликав Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються виправдати дії Путіна.

Нагадаємо, Трамп після розмови із Зеленським знову заявив, що хоче посадити Україну й РФ за стіл переговорів і "принести мир у світ".

А Зеленський повідомив, що вони з Трампом домовилися під час особистої зустрічі обговорити, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

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