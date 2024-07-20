Зеленский обсуждал с Трампом возможность его визита в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсуждали возможность приезда Трампа в Украину, а также Трамп уверял, что его победа "не будет выгодна России".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", такие детали раскрыл пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

Никифоров сказал, что Зеленский и Трамп договорились в будущем провести встречу и говорили в том числе о возможности приезда Дональда Трампа в Украину.

"Скажем так: было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу. Обсуждались определенные промежутки времени, когда эта встреча должна состояться. Но об этом говорить еще очень-очень рано. Это уже команды будут работать и согласовывать графики, детали, когда это может быть возможно", – сказал Никифоров.

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Отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность визита Трампа в Украину, он ответил, что "это действительно обсуждали".

"(Обсуждали – "ИФ-У"), когда это должно произойти и где. Но конкретика еще очень преждевременная – и формат, и время, и место", – сказал представитель Зеленского.

По его словам, также Трамп во время разговора призвал "не верить фейкам", что его победа на выборах может быть выгодна России.

Зеленский рассказал Трампу о вчерашнем ударе РФ по детской площадке в Николаеве и по больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Также он призвал Трампа не верить представителям тех стран, которые пытаются оправдать действия Путина.

Напомним, Трамп после разговора с Зеленским снова заявил, что хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров и "принести мир".

А Зеленский сообщил, что они с Трампом договорились во время личной встречи обсудить, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным.

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