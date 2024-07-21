Лікар розповів про стан здоров’я хворого на коронавірус Байдена

Лікар президента США Джо Байдена Кевін О'Коннор розповів про стан здоров’я очільника Білого дому, у якого раніше виявили коронавірус.

Заяву лікаря оприлюднила пресслужба Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, О’Коннор зазначив, що стан здоров’я Байдена поліпшується, хоча президента досі турбує кашель і хрипота.

Пульс, артеріальний тиск, частота дихання та температура залишаються абсолютно нормальними, йдеться у заяві.

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"Президент продовжує добре сприймати лікування і буде продовжувати приймати PAXLOVID згідно з планом", – зазначив лікар.

Він додав, що Байден продовжує виконувати всі свої президентські обов'язки.

Цього тижня президент США призупинив участь у публічних заходах через виявлений коронавірус.

Це сталось на тлі все більшого тиску на Байдена з тим, аби він зняв свою кандидатуру з президентських виборів.

Водночас у п'ятницю Байден пообіцяв відновити участь у передвиборчих заходах, призупинену через коронавірус, наступного тижня.

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