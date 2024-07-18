Байден заразився коронавірусом

У президента США Джо Байдена виявили коронавірус, у нього спостерігаються легкі симптоми захворювання.

Про це йдеться в заяві Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Байден перебуватиме на самоізоляції у Делавері, а також виконуватиме всі свої обов'язки в повному обсязі протягом цього часу.

У Білому домі пообіцяли регулярно інформувати про стан президента.

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Напередодні стало відомо, що закрита соціологія Демпартії засвідчила, що альтернативні кандидати в президенти від демократів мають кращі рейтинги, ніж президент Байден, серед виборців у семи ключових штатах.

Сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів із Дональдом Трампом на CNN.

Байден допустив можливе зняття з президентських виборів хіба що за станом здоров’я.