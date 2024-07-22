Глава МЗС Латвії про удари по РФ: Неправильно обмежувати Україну у самозахисті

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що необхідно зняти обмеження для України щодо ударів західною зброєю вглиб території РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Браже вказала, що необхідно зняти обмеження для України на удари по тих областях, де російські літаки піднімаються в небо, щоб атакувати ракетами українські території.

"Це не означає, що Україна не буде дотримуватись дуже чіткої дисципліни щодо дотримання цих обмежень. Вони (українці) й раніше були взірцевими у фактичному застосуванні певних обмежень, не провокуючи ситуацію. Але обмежувати захист України само по собі неправильно, тож ми продовжуватимемо наполягати на цьому (знятті обмежень. – Ред.)", – зазначила латвійська міністерка.

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Нещодавно президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єра Великої Британії Кіра Стармера з проханням допомогти Україні отримати можливість застосовувати західну далекобійну зброю для ударів вглиб Росії.

Як відомо, у нещодавніх коментарях новий британський прем'єр Кір Стармер сказав, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadow "є справою України", багато хто сприйняв це як те, що Британія дозволяє Києву застосовувати їх і для ударів по території Росії.

Втім, згодом у британських ЗМІ з'явився коментар з Даунінг-стріт про те, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї "не змінилася".