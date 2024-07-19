Зеленський попросив Стармера "проявити лідерство" та зняти заборону на удари вглиб РФ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єра Великої Британії Кіра Стармера з проханням допомогти Україні отримати можливість застосовувати західну далекобійну зброю для ударів вглиб Росії.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на позачерговому засіданні уряду Великої Британії, повідомляє The Guardian.

За словами українського лідера, якщо обмеження на застосування західної зброї знімуть, це допоможе Києву зміцнити свою оборону та знищувати осередки зброї в РФ.

EPA

Обговорюючи питання далекобійної зброї, Зеленський зазначив, що "ми все ще не маємо головної відповіді на це питання".

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"Я прошу вас продемонструвати своє лідерство (в цьому питанні)", – звернувся він до Стармера.

Він додав, що здатність використовувати західну зброю для нанесення ударів по території Росії є важливою для зусиль України щодо захисту від агресії Москви.

Нагадаємо, український президент у п’ятницю відвідує позачергове засідання уряду Великої Британії.

Нагадаємо, очільник МЗС у новому уряді Великої Британії розповів, що у Лондоні розмірковують над запитом України щодо застосування крилатих ракет Storm Shadow по цілях в глибині території Росії, та що для цього потрібний буде скоординована згода трьох країн.

Повний текст інтерв'ю читайте тут: Про Storm Shadow по Росії, допомогу ЗСУ та неприйнятні ідеї Путіна

Як відомо, у нещодавніх коментарях новий прем'єр Кір Стармер сказав, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadow "є справою України", багато хто сприйняв це як те, що Британія дозволяє Києву застосовувати їх і для ударів по території Росії.

Втім, згодом у британських ЗМІ з'явився коментар з Даунінг-стріт про те, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї "не змінилася".