Глава МИД Латвии об ударах по РФ: Неправильно ограничивать Украину в самозащите

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что необходимо снять ограничения для Украины относительно ударов западным оружием вглубь территории РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Браже указала, что необходимо снять ограничения для Украины на удары по тем областям, где российские самолеты поднимаются в небо, чтобы атаковать ракетами украинские территории.

"Это не означает, что Украина не будет придерживаться очень четкой дисциплины по соблюдению этих ограничений. Они (украинцы) и раньше были образцовыми в фактическом применении определенных ограничений, не провоцируя ситуацию. Но ограничивать защиту Украины само по себе неправильно, поэтому мы будем продолжать настаивать на этом (снятии ограничений. – Ред.)", – отметила латвийский министр.

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Недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру Великобритании Киру Стармеру с просьбой помочь Украине получить возможность применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

Как известно, в недавних комментариях новый премьер Кир Стармер сказал, что способ использования переданных Британией ракет Storm Shadow "является делом Украины", многие восприняли это как то, что Великобритания позволяет Киеву применять их и для ударов по территории России.

Впрочем, позже в британских СМИ появился комментарий с Даунинг-стрит о том, что политика правительства по применению Украиной переданного дальнобойного оружия "не изменилась".